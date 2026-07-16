Einbruch in Solothurn: Drei Personen sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Waffengeschäft eingebrochen. Leseraufnahmen zeigen den Einsatz von Gewalt. Die Täter flohen mit einem Fahrzeug, die Polizei fahndet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in Solothurner Waffengeschäft ein

Täter benutzten Axt, flüchteten mit Auto, Schussgeräusch auf Video hörbar

Einbruch um 0.17 Uhr, Polizei untersucht, Täter weiterhin flüchtig

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Waffengeschäft in der Solothurner Altstadt eingebrochen. Leseraufnahmen zeigen, wie drei Personen mit Gewalt versuchen, sich Zutritt zum Laden zu verschaffen.

Betroffen ist offenbar das Waffengeschäft in der Goldgasse. Auf einem Leservideo ist zu sehen, wie drei Personen vor dem Eingang hantieren. Eine der Personen benutzt dabei offenbar eine Art Axt, um in das Geschäft zu gelangen.

Täterschaft auf der Flucht

Ein weiteres Video zeigt laut Leseraufnahmen, wie kurz nach der Tat ein Auto mit hoher Geschwindigkeit den Ort verlässt. Zudem ist auf der Aufnahme ein Knall zu hören, der wie ein Schuss klingt.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte gegenüber Blick den Einbruch. Dieser soll kurz nach Mitternacht passiert sein. Der Leser gibt als Zeitpunkt 0.17 Uhr an.

Die Täterschaft sei flüchtig, sagt die Polizei. Einsatzkräfte sowie die Spurensicherung seien vor Ort gewesen. Ob es Verletzte gab und ob die Täter bei dem Einbruch Waffen erbeuten konnten, wollte der Mediensprecher auf Anfrage von Blick nicht sagen. Weitere Informationen sollen mit einer Medienmitteilung folgen.