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Strasse stundenlang gesperrt
Italienischer Lastwagen bleibt bei Welschenrohr SO in Kurve stecken

Chaos auf dem Balmbergpass: Ein italienischer Lastwagenfahrer missachtete am Montag das Fahrverbot und blieb in einer engen Kurve stecken. Erst gegen 19 Uhr war die Strasse wieder frei.
Publiziert: 11.08.2026 um 10:26 Uhr
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Weil er ein Fahrverbot missachtete, fand sich der Chauffeur in dieser misslichen Lage wieder.
Foto: kantonspolizei solothurn

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Italienischer Lastwagen blockiert Balmbergstrasse stundenlang am Montagnachmittag
  • Chauffeur missachtete Fahrverbot, blieb in enger Kurve stecken
  • Bergung bis 19 Uhr, Busse und Kosten für Fahrer
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Marian NadlerRedaktor News

Es passierte unterhalb vom Krüttliberg: Ein italienischer Lastwagenfahrer hat am Montagnachmittag auf der Passhöhe Balmberg das Fahrverbot für Lastwagen missachtet. Unbeirrt fuhr er auf der steilen und kurvenreichen Passstrasse in Richtung Welschenrohr SO weiter.

In einer engen Linkskurve blieb der Lastwagen stecken, weshalb ein Durchkommen für andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr möglich war. Gegen 19 Uhr konnte der Lastwagen aus seiner misslichen Lage befreit und die Balmbergstrasse wieder freigegeben werden. Der Chauffeur musste eine Ordnungsbusse bezahlen und wird für die Bergungskosten aufkommen müssen.

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