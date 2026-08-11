Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Italienischer Lastwagen blockiert Balmbergstrasse stundenlang am Montagnachmittag
- Chauffeur missachtete Fahrverbot, blieb in enger Kurve stecken
- Bergung bis 19 Uhr, Busse und Kosten für Fahrer
Marian NadlerRedaktor News
Es passierte unterhalb vom Krüttliberg: Ein italienischer Lastwagenfahrer hat am Montagnachmittag auf der Passhöhe Balmberg das Fahrverbot für Lastwagen missachtet. Unbeirrt fuhr er auf der steilen und kurvenreichen Passstrasse in Richtung Welschenrohr SO weiter.
In einer engen Linkskurve blieb der Lastwagen stecken, weshalb ein Durchkommen für andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr möglich war. Gegen 19 Uhr konnte der Lastwagen aus seiner misslichen Lage befreit und die Balmbergstrasse wieder freigegeben werden. Der Chauffeur musste eine Ordnungsbusse bezahlen und wird für die Bergungskosten aufkommen müssen.