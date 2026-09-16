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Sie war tagelang weg
Vermisste aus Rodersdorf SO lebend gefunden

Seit Sonntag wurde eine Frau aus Rodersdorf SO vermisst. Nun konnte sie lebend gefunden werden.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Die Frau ist wieder da.
Foto: Kantonspolizei Solothurn

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vermisste Rentnerin aus Rodersdorf SO am Mittwoch lebend gefunden
  • Hinweis aus der Bevölkerung führte zur Entdeckung im Grenzgebiet
  • Suche endete nach drei Tagen intensiver Ermittlungen der Polizei
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Die am Montag durch die Kantonspolizei Solothurn als vermisst gemeldete Frau aus Rodersdorf wurde am Mittwoch nach einem Hinweis aus der Bevölkerung lebend aufgefunden. Die öffentliche Suche nach der vermissten Person wurde anschliessend eingestellt.

Am Sonntag war der Kantonspolizei Solothurn eine Rentnerin aus Rodersdorf als vermisst gemeldet worden. Alle umgehend eingeleiteten Suchmassnahmen und Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn verliefen vorerst ergebnislos. Nach dem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Vermisste heute Mittwoch im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Frankreich lebend aufgefunden werden.

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