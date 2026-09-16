Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vermisste Rentnerin aus Rodersdorf SO am Mittwoch lebend gefunden

Hinweis aus der Bevölkerung führte zur Entdeckung im Grenzgebiet

Suche endete nach drei Tagen intensiver Ermittlungen der Polizei

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die am Montag durch die Kantonspolizei Solothurn als vermisst gemeldete Frau aus Rodersdorf wurde am Mittwoch nach einem Hinweis aus der Bevölkerung lebend aufgefunden. Die öffentliche Suche nach der vermissten Person wurde anschliessend eingestellt.



Am Sonntag war der Kantonspolizei Solothurn eine Rentnerin aus Rodersdorf als vermisst gemeldet worden. Alle umgehend eingeleiteten Suchmassnahmen und Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn verliefen vorerst ergebnislos. Nach dem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Vermisste heute Mittwoch im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Frankreich lebend aufgefunden werden.