Vier Frauen überfallen und verletzen Ladenbetreiber (93)

Vier Frauen haben am Sonntag in Erlinsbach SO einen 93-jährigen Ladenbesitzer überfallen. Der Senior wurde verletzt ins Spital gebracht, die Täterinnen entkamen mit Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Erlinsbach SO überfielen vier Frauen am 24. Mai einen 93-Jährigen

Die Täterinnen raubten ihm wenige Franken und flüchteten zu Fuss

Die Polizei sichtete Überwachungsvideos, Täterinnen wohl aus Rumänien oder Bulgarien

Beat Michel Reporter

In Erlinsbach SO nahe des Dorfplatzes sitzt ein alter Mann vor seinem Second-Hand-Laden und hält seine eingebundene rechte Hand mit der Linken. Er sagt nur: «Vier Frauen haben mich überfallen. Die Polizei hat die Türe abgeschlossen.» Mehr Worte findet der 93-Jährige nicht.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte, hatten am Sonntagabend kurz nach 16 Uhr vier Frauen den Laden betreten, den Mann tätlich angegangen und beraubt. Dabei habe sich der Mann leichte Verletzungen zugezogen, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten. Anschliessend seien die mutmasslichen Täterinnen mit Deliktsgut zu Fuss in Richtung Dorfplatz geflüchtet.

Verdächtige Frauen am Samstag

Als Blick am Pfingstmontag den verletzten Senioren besucht, kommt eine Nachbarin dazu und erkundigt sich, ob er Wasser braucht. Sie macht ihm einen Zettel mit ihrer Nummer in das Jackett, sein Sohn soll sie anrufen. Sie sagt zu Blick: «Ich hatte am Tag vorher drei Frauen gesehen, die sich hier auffällig verhalten haben. Ich bin dann hingegangen und habe Präsenz markiert. Am Sonntag war ich dann leider nicht zur Stelle.»

Nachbarin sah eine flüchtende Frau

Gesehen wurden vier verdächtige Frauen auch von der Nachbarin vis-à-vis. Sie erzählt: «Als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, sind sie in den Laden gegangen. Ich dachte mir nichts dabei. Als ich zurückkam, sah ich, wie eine der Frauen aus dem Laden wegrannte in Richtung Dorfplatz. Kurz darauf kamen Polizei und Sanität.» Sie kann sich nur noch an die Flüchtende erinnern. Sie habe einen Sommerrock getragen und südländisch ausgesehen, sagt sie. Das Alter kann sie nicht schätzen.

Blick hatte auch Kontakt mit der Familie des Opfers. Aus Angst vor zu viel Aufregung für den Senior wollen sie lieber nicht vor die Kamera. Sie sind aber entsetzt, was passiert ist. Sie können nicht verstehen, dass man so einen alten Mann auf diese Art attackieren kann. Die Täterinnen hätten ihn gestossen, sodass er auf den Boden gefallen sei. Zudem hätten sie ihm dann ein paar wenige Franken entrissen. Der Mann hat an beiden Armen Verletzungen.

Senior ist bekannt und beliebt

Das Opfer, ein Armenier aus der Türkei, ist bekannt und geschätzt im Dorf. Er betreibt seit Dutzenden von Jahren den Secondhand-Laden. Auch im Restaurant Schmitte, wenige Meter vom Tatort entfernt, kennen ihn die Angestellten. «Ich kann mir nicht vorstellen, warum man einen so netten alten Mann so überfallen und verletzen kann. Ich möchte mal die Gedanken lesen können von so einer Person», sagt eine Angestellte wütend.

Am Tag zuvor seien die vier Frauen in das Lokal eingekehrt, sagte ein anderer Angestellter der Schmitte gegenüber «20 Minuten». Laut dem Nachrichtenportal sagte der Mann, dass die vier Frauen wenig Deutsch sprachen und vermutlich aus Rumänien oder Bulgarien stammten. Die Polizei habe sich die Aufnahmen der Überwachungskamera angesehen.

Zeugenaufruf

Auf Anfrage sagt die Kantonspolizei Solothurn, dass sie dringend Zeugen sucht, bis jetzt gebe es noch keine Verhaftung und auch noch keine konkreten Hinweise auf die Identität der Täterinnen.