Für die Polizei scheint noch völlig unklar, was genau sich in einer Parterre-Wohnung in Selzach SO abgespielt hat. Sicher ist: Eine Frau wurde schwer verletzt. Nun konnte Blick mit ihrem Ehemann Juraj B. (74) über den Vorfall sprechen.

Schwerverletzte Frau in Wohnung in Selzach SO gefunden – Ehemann Juraj B. sagt

1/7 Juraj B. (74) daheim in seiner Wohnung in Selzach SO im Gespräch mit Blick.

Ralph Donghi Reporter News

Traurig sitzt Juraj B.* (74) auf dem Stubensessel in seiner Parterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Selzach SO. «Ich bin fix und fertig», sagt der Rentner zu Blick. «Nie hätte ich erwartet, dass meiner Frau so etwas Schreckliches passiert.»

Geschehen ist es Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr. «Ich war im Schlafzimmer am Schlafen, als ich plötzlich erwachte und lauten Lärm in der Stube hörte», erzählt Juraj B. Er habe zuerst gedacht, dass die Katze seiner Frau Susanne B.* (69) in der Stube eine Maus gefangen hatte.

Der Lärm ging weiter

«Doch der Lärm hörte nicht auf», so der Senior weiter. Schliesslich sei er dann trotzdem aufgestanden, um nach dem Rechten zu sehen.

Als Juraj B. durch die Schlafzimmertüre in die Stube trat, wo seine Frau am Abend zuvor bei einem EM-Fussballmatch auf dem Sofa eingeschlafen war, traute er seinen Augen nicht. «Sie lag hier auf dem Sofa und blutete. Vor ihr auf den Knien war ein Mann, der auf sie dreinschlug!» Er habe gar nicht richtig gewusst, was tun. Es sei alles so schnell gegangen. Juraj B.: «Ich sagte nur: Was ist da los? Hast du sie vergewaltigt?»

Als sich der Unbekannte umdrehte und ihn sah, sei er sofort zur Terrassentüre rausgesprungen, die seine Frau wegen der Katze etwas offengelassen hatte. «Susanne hat nur noch gestöhnt», sagt Juraj B. weiter. «Sie hat wohl geschlafen, als der Einbrecher anfing, auf sie dreinzuschlagen.» Als er die Verletzungen und das viele Blut gesehen habe, habe er sofort seinen Sohn angerufen, der in der Nähe wohnt. «Er ist dann gleich gekommen und hat Alarm geschlagen, obwohl das meine Frau nicht wollte», sagt der Ehemann weiter.

Bald 50 Jahre lang verheiratet

Polizei, Ambulanz und «das ganze Rösslispiel» seien dann gekommen – er selber sei «dreieinhalb Stunden» befragt worden. Man habe zuvor seine Frau in ein Spital gefahren. «Sie hat einen Schädelbruch, und ich konnte sie noch nicht sehen», bedauert Juraj B. am Dienstagnachmittag. Er weiss jedoch, dass sie «ausser Lebensgefahr» sein soll. «Ich habe in den letzten Tagen oft geweint und bin froh, dass sie noch lebt. Wir sind bald 50 Jahre verheiratet.» Er hoffe, dass er sie bald besuchen könne.

Während er mit Blick spricht, trifft seine Tochter ein und bringt ihm die gute Nachricht, dass man Susanne B. nun im Spital besuchen könne. Mehr wisse sie nicht. Sie zeigt Blick auf ihrem Handy zwei Bilder ihrer Mutter.

Vom mutmasslichen Einbrecher will Juraj B. nur den Rücken gesehen haben. Und: dass er circa 175 bis 180 Zentimeter gross gewesen sei. «Mehr habe ich nicht gesehen», sagt der Senior. «Der Fernseher lief zwar noch, doch es war dunkel.» Vielleicht könne sich später seine Frau besser an den Mann erinnern.

Kapo Solothurn zurückhaltend

Die Kantonspolizei Solothurn gibt sich bedeckt und schreibt nur von einer Frau, die mit schweren Verletzungen in einer Wohnung aufgefunden worden sei, und dass die Umstände unklar seien. Und: Es werden Zeugen gesucht, die in jener Nacht in Selzach verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Kapo schreibt zudem: «Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Person in der Wohnung befunden haben und geflüchtet sein.»

* Name bekannt