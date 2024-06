In einem Mehrfamilienhaus in Selzach wurde in der Nacht auf Sonntag eine Seniorin mit schweren Verletzungen aufgefunden. Die Umstände sind unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Seniorin in Selzach SO schwer verletzt aufgefunden

Eine Person soll nach der Tat aus Wohnung geflüchtet sein.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine schwer verletzte Seniorin wurde in der Nacht auf Montag in Selzach SO aufgefunden. Angehörige alarmierten daraufhin die Polizei. Die Seniorin wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Tatumstände sind derzeit unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Person in der Wohnung befunden haben und geflüchtet sein. Die Polizei hat umgehend entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Zur Klärung der Umstände bittet die Polizei um Hinweise. Personen, die in der Nacht auf Sonntag in Selzach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.