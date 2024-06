Polizei schnappt Serien-Einbrecher im Kanton Bern

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der Serien-Einbrecher sitzt aktuell in Haft. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, 10. April 2024, konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern in Biel einen Mann anhalten, der verdächtigt wird, einen Einbruchdiebstahl in Walperswil begangen zu haben. Nach eingehenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Beschuldigte für weitere sechs Einbruchdiebstähle in den Gemeinden Hagneck, Lyss, Brügg, Lengnau und Täuffelen im Zeitraum zwischen Februar und April 2024 verantwortlich sein dürfte. Für denselben Zeitraum konnte dem mutmasslichen Täter ein weiterer Einbruchdiebstahl im Kanton Solothurn zur Last gelegt werden. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Der Mann (27) wird verdächtigt, mittels Kittfalzstechen in mehrere Häuser und Wohnungen eingebrochen zu sein und Waren im Gesamtwert von rund einer halben Million Franken gestohlen zu haben. Die Straftaten verursachten zudem einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Haft und wird sich für die Delikte vor der Justiz verantworten müssen.