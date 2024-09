Auf der Fulenbacherstrasse in Neuendorf kollidierte am Freitagabend ein Automobilist aus noch zu klärenden Gründen mit mehreren Bäumen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Schwerer Verkehrsunfall in Neuendorf SO

Cédric Hengy Redaktor News

Am Freitag wurde kurz nach 22.35 Uhr via Alarmzentrale ein Selbstunfall auf der Fulenbacherstrasse ausserhalb von Neuendorf SO gemeldet, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto von Neuendorf herkommend in Richtung Fulenbach unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam er links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit mehreren Bäumen, bis er schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Unfallhergang wird noch abgeklärt

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er musste durch Angehörige der Feuerwehr Neuendorf aus dem Auto befreit werden. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort durch ein Sanitätsteam wurde er mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) in ein Spital geflogen.

Auf der Fulenbacherstrasse in Neuendorf kollidierte am Freitagabend ein Automobilist mit mehreren Bäumen. Foto: kantonspolizei solothurn 1/2

Der Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Polizei abgeklärt. Die Fulenbacherstrasse war bis zirka 03.00 Uhr gesperrt. Das Auto mit Totalschaden musste mit einem Kran geborgen werden.