Kurz zusammengefasst Bub (4) prallt frontal gegen Auto in Buchberg SH

Autofahrerin und Anwohner helfen sofort, Ambulanz bringt Kind ins Spital

Dank Schutzhelm keine schweren Verletzungen, Sachschaden an Auto und Velo

Marian Nadler Redaktor News

Eine Frau fuhr am späten Mittwochnachmittag mit ihrem Auto – in angemessenem Tempo – die Birkenstrasse in Buchberg SH entlang. Zur selben Zeit fuhr ein Bub (4) mit einem Kindervelo den leicht abfallenden Birkenweg hinunter. Als der Bub in die Birkenstrasse einfuhr, prallte er frontal gegen das heranfahrende Auto und wurde dabei auf die Fahrbahn katapultiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Autofahrerin und mehrere Anwohner kümmerten sich umgehend um das verletzte Kind. Die aufgebotene Ambulanz brachte es in ein Spital. Dank des getragenen Schutzhelms dürfte sich das Kind nicht noch schwerer verletzt haben. Am Unfallauto und am Kindervelo entstand Sachschaden.