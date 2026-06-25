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Polizei-Einsatz in Selzach SO
Bub kommt mit echter Waffe zur Schule

Aufregung an der Primarschule in Selzach: Ein Schüler kam mit einer echten Waffe zur Schule. Die Polizei musste ausrücken.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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In Selzach musste die Polizei ausrücken und einem Schüler eine Waffe abnehmen.
Foto: Wikimedia

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein Drittklässler brachte am Dienstag einen Revolver in Selzach SO mit
  • Er bedrohte damit ein anderes Kind, niemand wurde verletzt
  • Polizei ermittelt: Verstoss gegen Waffengesetz, Revolver konfisziert
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Johannes HilligRedaktor News

Lehrer, Eltern und Kinder waren am Dienstag an der Primarschule in Selzach SO voller Sorge: Ein Schüler kam mit einer Waffe. «Es handelte sich um einen Revolver», sagt ein Leserreporter zu Blick. Damit soll der Bub, der laut Leser die dritte Klasse besucht, ein anderes Kind bedroht haben. Verletzt wurde niemand. 

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage von Blick einen Einsatz an der Schule. Eine Bedrohungslage habe es aber zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die Polizei sei auch nicht mit Grossaufgebot ausgerückt.

Die Jugendpolizei rückte aus und nahm dem Schüler die Waffe ab. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstosses gegen das Waffengesetz.

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