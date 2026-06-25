Aufregung an der Primarschule in Selzach: Ein Schüler kam mit einer echten Waffe zur Schule. Die Polizei musste ausrücken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Drittklässler brachte am Dienstag einen Revolver in Selzach SO mit

Er bedrohte damit ein anderes Kind, niemand wurde verletzt

Polizei ermittelt: Verstoss gegen Waffengesetz, Revolver konfisziert

Johannes Hillig Redaktor News

Lehrer, Eltern und Kinder waren am Dienstag an der Primarschule in Selzach SO voller Sorge: Ein Schüler kam mit einer Waffe. «Es handelte sich um einen Revolver», sagt ein Leserreporter zu Blick. Damit soll der Bub, der laut Leser die dritte Klasse besucht, ein anderes Kind bedroht haben. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage von Blick einen Einsatz an der Schule. Eine Bedrohungslage habe es aber zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die Polizei sei auch nicht mit Grossaufgebot ausgerückt.

Die Jugendpolizei rückte aus und nahm dem Schüler die Waffe ab. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstosses gegen das Waffengesetz.