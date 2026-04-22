Ein Töfffahrer wurde bei einer Frontalkollision mit einem Auto so schwer verletzt, dass er mit einem Helikopter ins Spital gebracht werden musste.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 17 Uhr am Dienstagnachmittag war eine 26-jährige Autofahrerin auf der Härkingenstrasse in Neuendorf Richtung Neuendorf-Zentrum unterwegs. Wie die Polizei schreibt, war gleichzeitig ein 55-jähriger Töfffahrer auf der Strasse in Richtung Härkingen unterwegs.

«Im Bereich der Einmündung Fridaustrasse kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Frontalkollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Dabei wurde der Motorradlenker schwer verletzt», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Rega im Einsatz

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen, musste er mit der Rega ins Spital geflogen werden. Auch die Autolenkerin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Zeuginnen und Zeugen gesucht

Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17.