Der Kantonspolizei Solothurn ist es am Dienstagmorgen in Kriegstetten gelungen, zwei mutmassliche Autodiebe anzuhalten. Zuvor lieferten sich diese eine Flucht vor den Beamten. Dabei bauten sie mehrere Unfälle und kollidierten mit einem Einsatzfahrzeug.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Spektakuläre Verfolgungsjagd durch Kriegstetten SO: Am Dienstagmorgen, kurz vor 5.45 Uhr, meldete eine aufmerksame Autofahrerin der Kantonspolizei Solothurn, dass auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern zwei Autos ohne Kontrollschilder unterwegs seien. Höhe Deitingen konnten die gemeldeten Autos, ein BMW und ein Audi, durch eine Polizeipatrouille gesichtet werden. Unverzüglich wurde die Nachfahrt aufgenommen und weitere Polizeipatrouillen beigezogen.

In Kriegstetten verliessen die Autos die Autobahn. Beim Versuch, die Autos anzuhalten, kam es zu einer Kollision mit einem Patrouillenfahrzeug. Kurz darauf verursachte der BMW-Lenker in einer Kreisverkehrsanlage einen Selbstunfall, worauf der Fahrzeuglenker mit der Unterstützung von Bauarbeitern angehalten werden konnte. Das zweite Fluchtfahrzeug (Audi) konnte kurz darauf unweit der Kollisionsstelle verlassen aufgefunden werden.

Fahrzeuge bei Einbruch in Autogarage gestohlen

Im Verlauf der umgehend eingeleiteten Fahndung, bei welcher unter anderem zwei Polizeihunde und zwei Drohnen zum Einsatz kamen, konnte schliesslich auch der mutmassliche Lenker dieses Autos angehalten werden. Die beiden jungen Männer, deren Identität noch geklärt werden muss, wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden die beiden Autos im Verlauf der vergangenen Nacht im Kanton Schwyz bei einem Einbruch in eine Autogarage gestohlen. Für die Sperrung der Gerlafingenstrasse während der Sachverhaltsaufnahme und der Spurensicherung standen Angehörige der Feuerwehr Kriegstetten im Einsatz.