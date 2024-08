Messerangriff in Olten SO im Juli 2022

Messerangriff in Olten SO im Juli 2022

Die Messerattacke ereignete sich im Juli 2022. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Abend vom 17. Juli 2022 kam es an der Aarburgerstrasse in Olten im Kanton Solothurn zu einem vorerst verbalen Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf der Beschuldigte von einem Messer Gebrauch machte und das Opfer damit schwer verletzte. Umgehend rückten Angehörige der Polizei Kanton Solothurn und die Rettungsdienste aus. Der verletzte Mann wurde in ein Spital eingeliefert und der mutmassliche Täter vor Ort festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen nun abgeschlossen und erhebt Anklage. Der Schweizer (42) wird sich unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht zu verantworten haben. Das schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Beschuldigter sitzt seit Monaten in U-Haft

Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft diesbezüglich vor, versucht zu haben, das Opfer durch Messerstiche in den Rücken und die linke Flanke in besonders skrupelloser Weise zu töten beziehungsweise dessen Tod zumindest in Kauf genommen zu haben.

Der Beschuldigte befand sich mehrere Monate in Untersuchungshaft. Er befindet sich derzeit im vorzeitigen Massnahmenvollzug und die Anklageerhebung erfolgt im selbstständigen Massnahmeverfahren. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Richteramt Olten-Gösgen steht noch nicht fest.