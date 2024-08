In Olten ereignete sich am Sonntagmorgen ein Töffunfall mit tödlichem Ausgang. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

39-Jähriger stirbt in Olten SO

Am Sonntagmorgen, 4. August, kurz vor 4.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass auf dem Ruttigerweg bei Olten ein beschädigtes Motorrad liege. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei konnte der Motorradlenker in der Nähe der Unfallstelle an der Aareböschung gefunden werden.

Für den 39-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen dürfte dieser, von Olten herkommend, Richtung Aarburg unterwegs gewesen sein.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zur Kollision mit einem am Strassenrand stehenden Betonpfosten. Dies hatte zur Folge, dass der Mann die Kontrolle über das Motorrad verlor, stürzte und tödlich verletzt wurde. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17.