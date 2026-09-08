Am Dienstagvormittag fordert ein Brand in Bellach SO die Einsatzkräfte. Die Rauchentwicklung ist erstaunlich stark.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Bellach SO, Feuer an der Gewerbestrasse

Siragusa-Areal offenbar betroffen, grosse Rauchwolke über dem Dorf sichtbar

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort, Polizei spricht von grossem Brandereignis

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagvormittag ist in Bellach SO ein Feuer ausgebrochen. Aufnahmen von Leserreportern zeigen eine grosse Rauchwolke über dem Dorf und Flammen, die neben dem Denner im Roggenweg loderten. Auf einer Aufnahme war auch ein brennendes Fahrzeug zu sehen. Betroffen ist das Areal des Lebensmittelhändlers Siragusa.

Kapo-Sprecher Bruno Gribi bestätigt auf Anfrage einen Brand an der Gewerbestrasse. Es handle sich um ein «grösseres Brandereignis». Ein grosses Aufgebot sei vor Ort. Über Verletzte und Brandursache ist noch nichts bekannt.

Warnung in der Alertswiss-App

Ein Mitarbeiter der Firma bestätigte den Brand ebenfalls gegenüber Blick. Weitere Angaben machte er nicht.

Über die App Alertswiss wurde eine Warnung versendet. Es wird vor einer starken Rauchentwicklung gewarnt. Die Bevölkerung soll Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Das betroffene Gebiet soll gemeiden werden.

+++ Update folgt. +++