Kurz nach Brandserie in den Nachbargemeinden
Stöckli in Zuchwil SO brennt lichterloh

Ein Stöckli in Zuchwil SO stand in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand. Erst im Januar hatte die Polizei einen mutmasslichen Feuerteufel verhaftet, der mehrere Brände in der Gegend gelegt haben soll.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
1/2
Dieses Leserbild zeigt das brennende Stöckli. Offenbar ist das Feuer bereits weitgehend unter Kontrolle.
Foto: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

In Zuchwil SO stand in der Nacht auf Donnerstag ein Stöckli in Vollbrand. Das Gebäude brannte vollständig aus, wie die Bilder eines Lesers zeigen.

Er sei von einem lauten Poltern geweckt worden, erzählte der Leser dem Blick. Beim Nachschauen habe er dann das brennende Gebäude gesehen. Da habe er sich sofort gefragt: «Geht das wieder von vorne los?»

Dazu muss man wissen: In der Gegend brannte es in den vergangenen Monaten immer wieder. Ende Januar verhaftete die Polizei einen mutmasslichen Serienbrandstifter, der in den Nachbargemeinden Langendorf und Bellach gewütet haben soll.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte gegenüber Blick den Einsatz. Bisher seien keine Verletzten gemeldet worden. Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt.

