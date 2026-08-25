In Balsthal hat sich am Montagnachmittag eine Kollision zwischen einer unbekannten Person auf einem Velo und einer Schülerin ereignet. Dabei wurde die Schülerin erheblich verletzt. Ohne sich um sie zu kümmern, flüchtete der Velofahrer von der Unfallstelle.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, beabsichtigte eine 13-jährige Schülerin, die in Begleitung unterwegs war, zwischen dem Coop und der Migros in Balsthal SO einen Fussgängerstreifen zu überqueren. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu einer Kollision mit einer unbekannten Person auf einem Velo.

Die Schülerin wurde erheblich verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Ohne sich um sie zu kümmern, entfernte sich die unbekannte Person von der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identität der gesuchten Person auf dem Velo aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen., schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.

Die gesuchte Person sowie Personen, welche die Kollision beobachtet haben oder Angaben zur Identität der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.