Junglenker (20) am Handy donnert auf A1 durch Wildschutzzaun

Auf der Autobahn A1 bei Kestenholz SO verlor ein Junglenker (20) die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach einen Wildschutzzaun. Der 20-Jährige war mutmasslich durch sein Handy abgelenkt worden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer auf dem Normalstreifen der Autobahn A1 bei Kestenholz SO in Richtung Zürich unterwegs. Mutmasslich infolge einer Ablenkung durch ein Mobiltelefon verlor der Junglenker dabei jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.

In der Folge durchbrach das Auto den Wildschutzzaun und kam schliesslich rund 20 Meter im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker konnte das Auto selbstständig und unverletzt verlassen. Nebst der Polizei standen Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.