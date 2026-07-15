Auf einem Rapsfeld in Büren im Kanton Solothurn wurde am Samstag der Torso einer Leiche gefunden. Das heisst, dass Kopf, Arme und Beine fehlten. Die Ermittlungen laufen.

Angela Rosser Journalistin News

Ein landwirtschaftlicher Angestellter fand vergangenen Samstag einen Torso auf einem Rapsfeld im Bezirk Dorneck in Büren. Beine, Arme und Kopf fehlten. Weder zur Identität der verstorbenen Person noch zur Herkunft des Torsos gibt es derzeit konkrete Hinweise. Laut einem Bericht von «20 Minuten» wird vermutet, dass es sich um die Überreste einer weiblichen Person handelt. In der Region werde seit einigen Monaten eine Frau vermisst, heisst es im Dorf.

Zeugen berichten gegenüber dem Newsportal von einem grossen Polizeiaufgebot am Fundort. Die Kantonspolizei Solothurn äusserte sich nicht zu den Details des Leichenfunds. Sie verwies auf die Staatsanwaltschaft. Diese bestätigte den Einsatz und erklärte, dass neben der Polizei auch ein Institut für Rechtsmedizin hinzugezogen wurde.

Die Staatsanwaltschaft liess verlauten: «Die entsprechenden Untersuchungen sind nach wie vor im Gange, wobei Stand heute eine Fremdeinwirkung am Tod der verstorbenen Person nicht im Vordergrund steht.» Weitere Informationen wurden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt gegeben.