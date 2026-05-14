Postauto crasht in Raiffeisenbank

Ein Postauto krachte am Donnerstagabend in Nunningen SO in die örtliche Filiale der Raiffeisenbank. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Postauto krachte in Nunningen SO in eine Raiffeisenbank-Filiale

Ein Anwohner berichtet von einem «wahnsinnigen Knall»

Der Unfall ereignete sich Donnerstagabend um 20:30

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schreckmoment für Anwohnende in der Gemeinde Nunningen SO am Donnerstagabend. Ein Postauto krachte um 20:30 in die örtliche Filiale der Raiffeisenbank. «Ich war zu Hause, als es einen wahnsinnigen Knall gab», berichtet ein Leser gegenüber Blick.

Bilder zeigen schwere Schäden am Bus und dem betroffenen Haus. Immerhin: Laut der Kantonspolizei Solothurn gab es keine Verletzten. Die Unfallursache wird untersucht. Gemäss dem Leser sprach die Chauffeurin des Busses von einem Bremsversagen. Blick kann das aber aktuell nicht verifizieren.

Ob sich beim Unfall Passagiere im Bus befanden, ist aktuell noch unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. Angesichts der Zerstörung dürfte er erheblich sein. Die Kantonspolizei stellte für Freitagvormittag eine Medienmitteilung in Aussicht.