In Solothurn brennt der Dachstock eines Mehrfamilienhauses. Seit 9 Uhr ist die Feuerwehr im Einsatz. Erste Bilder zeigen ein stark beschädigtes Dach, aber es gibt keine Hinweise auf Verletzte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Solothurn: Mehrfamilienhaus-Dachstock brennt seit Samstag, 9 Uhr

Fotos zeigen stark beschädigtes Dach, Feuerwehr im Grosseinsatz

Keine Verletzten gemeldet, Löscharbeiten dauern an

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosse Rauchsäule über Solothurn am Samstagmorgen. Aus dem Dachstock eines Mehrfamilienhauses qualmt es heftig. Fotos und Videos eines Leserreporters zeigen den Einsatz der Feuerwehr. «Ich war am Schlafen und bin wegen des Rauchgeruchs aufgewacht», schildert der Augenzeuge. Etwa 20 Minuten nach Beginn des Einsatzes habe er Flammen im Dachstock beobachten können.

Das Dach des Hauses sieht auf den Fotos stark verbrannt aus. Im betroffenen Bereich sind viele Dachbalken zu erkennen.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz. Der Dachstockbrand sei um 9 Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten sind noch am Laufen. Im Moment gebe es keine Hinweise auf Verletzte.