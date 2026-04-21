Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit einem mobilen Radargerät auf der Aarauerstrasse in Olten SO einen Töff mit 112 km/h gemessen. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Solothurn stoppt Töff-Fahrer mit 112 km/h in Olten

Erlaubte Geschwindigkeit auf Aarauerstrasse beträgt nur 50 km/h

Fahrer, 26, verliert Führerausweis nach 56 km/h Überschreitung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmorgen führte die Kantonspolizei Solothurn auf der Aarauerstrasse in Olten mit einem mobilen Radargerät eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Um 8.46 Uhr erfasste das Messgerät einen Töff, welcher in Richtung Postplatz unterwegs war, mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 112 km/h. Erlaubt sind auf diesem Strassenabschnitt 50 km/h.

Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz liegt eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 56 km/h vor. Der verantwortliche Fahrer, ein 26-jähriger Syrer, konnte durch die Polizei angehalten werden. Diese nahm ihm den Führerausweis ab und wird ihn nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zur Anzeige bringen.