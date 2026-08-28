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Braune Schlammmassen
Garten in Welschenrohr SO wird überschwemmt

In Welschenrohr SO wurde ein Garten nach starken Regenfällen überschwemmt.
Publiziert: 16:06 Uhr
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