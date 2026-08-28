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Solothurn
Video zeigt überfluteten Garten in Balsthal SO
Blick-Leser verzweifelt
Braune Suppe überflutet Garten in Balsthal SO
In Balsthal SO wurde der Garten eines Blick-Lesers überflutet.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
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