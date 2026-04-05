Am Sonntagnachmittag stand der Dachstock des historischen Von-Roll-Gebäudes in Gerlafingen in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu löschen. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Ostersonntag, kurz vor 16:45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung über einen Brand an der Wilerstrasse in Gerlafingen SO ein, bestätigt die Polizei auf Anfrage. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstock des ehemaligen Von-Roll-Gebäudes auf einer Länge von rund 40 Metern in Vollbrand. Aufgrund des Ausmasses des Brandes rückten mehrere Feuerwehren aus Gerlafingen, Biberist SO, Solothurn und Kriegstetten SO aus.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr befinde sich der Einsatz in seiner Endphase, nur noch minimale Kräfte seien vor Ort, so die Kantonspolizei. Die Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Unter den Betroffenen befinden sich laut BRK News auch Asylsuchende. Die Gemeinde Gerlafingen organisiert derzeit vorübergehende Unterkünfte für die betroffenen Bewohner.

Brandursache derzeit noch unklar

Beim Brand wurde nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Aufgrund der starken Schäden muss zunächst die Statik des Gebäudes durch einen Experten überprüft werden, bevor die Brandermittler der Kantonspolizei Solothurn das Gebäude betreten dürfen.

Beim Brandobjekt handelt es sich um ein vierstöckiges, ehemaliges Von-Roll-Gebäude. Dieses ist aufgrund seiner industriegeschichtlichen Bedeutung sowie seiner markanten Architektur als schützenswert eingestuft. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch mehrere hunderttausend Franken betragen.