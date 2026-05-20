In Solothurn kam es am Dienstagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin (86). Dabei wurde die Rentnerin, die die Strasse überquerte, schwer verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sie wollte die Strasse überqueren und wurde von einem Auto erfasst. Auf der Berthastrasse in Solothurn kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Autofahrerin wollte, von der Dornacherstrasse herkommend, nach rechts in die Berthastrasse einbiegen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung am Mittwoch. Dabei kam es zur Kollision mit einer 86-jährigen Frau, die zu diesem Zeitpunkt die Berthastrasse überqueren wollte.

Die Rentnerin zog sich dabei schwere Beinverletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch Drittpersonen erstbetreut und anschliessend mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn unter der Nummer 032 627 81 17 in Verbindung zu setzen.

Speziell ist die Polizei an den Aussagen eines Lieferwagenlenkers interessiert, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Berthastrasse in Richtung Dornacherstrasse unterwegs war und den Unfallhergang gesehen haben dürfte.