Am Balmfluehköpfli fand ein Wanderausflug am Samstag ein jähes Ende: Eine junge Frau stürzte am Samstag beim Balmfluehköpfli einen Hang hinunter. Das erheblich verletzte Unfallopfer wurde per Rega-Helikopter ins Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau (29) stürzt beim Wandern am Balmfluehköpfli im Kanton Solothurn ab

Frau erheblich verletzt, Helikopter der Rega für Bergung eingesetzt

Unfallort: knapp unterhalb des Gipfels, auf Nordseite des Hangs

Marian Nadler Redaktor News

Das hätte tödlich enden können: Am Samstagnachmittag wollten ein Mann und eine Frau von Balm bei Günsberg im Kanton Solothurn über den Ostgrat auf das Balmfluehköpfli wandern. Die 29-Jährige war offenbar kurz unaufmerksam – gefährlich. Sie geriet rund 150 Meter unterhalb vom Balmfluehköpfli ins Stolpern und stürzte anschliessend auf der Nordseite einen steil abfallenden Hang hinunter.

Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Für die Bergung aus dem unwegsamen Gelände und den Transport ins Spital stand ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.