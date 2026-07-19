Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Frau (29) stürzt beim Wandern am Balmfluehköpfli im Kanton Solothurn ab
- Frau erheblich verletzt, Helikopter der Rega für Bergung eingesetzt
- Unfallort: knapp unterhalb des Gipfels, auf Nordseite des Hangs
Marian NadlerRedaktor News
Das hätte tödlich enden können: Am Samstagnachmittag wollten ein Mann und eine Frau von Balm bei Günsberg im Kanton Solothurn über den Ostgrat auf das Balmfluehköpfli wandern. Die 29-Jährige war offenbar kurz unaufmerksam – gefährlich. Sie geriet rund 150 Meter unterhalb vom Balmfluehköpfli ins Stolpern und stürzte anschliessend auf der Nordseite einen steil abfallenden Hang hinunter.
Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Für die Bergung aus dem unwegsamen Gelände und den Transport ins Spital stand ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.