Im solothurnischen Dorf Günsberg fühlen sich die Menschen nicht mehr sicher. Eine psychisch kranke Frau rast immer wieder mit dem Auto durchs Dorf und sorgt für Chaos. Jetzt reden ihre Eltern und Nachbarn. Das Video vom letzten Ausbruch ging viral.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amokfahrt in Günsberg SO: Frau rammt VW mit Mercedes am Donnerstagmorgen

Frau leidet an Wahnvorstellungen, glaubt an Nachbarbedrohung, seit Monaten unbehandelt

Polizei mehrmals eingeschaltet, Konflikt betrifft Eigentümer mit gemeinsamer Tiefgarage

Beat Michel Reporter

Das Video ging viral, wurde bereits mehrere Millionen Mal angeklickt. Ein dunkler Mercedeskombi fährt in einen roten VW Tiguan und drückt ihn weg. Reifen rauchen, das Blech schreit, eine ältere Frau steht daneben und verwirft verzweifelt die Hände. Geschehen ist die wilde Szene am Donnerstagmorgen in Günsberg SO, einem Dorf am Südhang der Jurakette. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

Vor Ort trifft Blick den Besitzer des komplett zerstörten VW. Er will anonym bleiben, sagt aber: «Es hat schon vor Jahren begonnen, das ganze Quartier hat Angst.» Am Donnerstag sei es nun komplett eskaliert. «Es wurde richtig gefährlich.»

Es begann mit Steinwürfen

Der junge Mann zeigt auf das Nachbarhaus. «Die Nachbarin ist zuerst zum Haus meiner Eltern gefahren und hat Steine an die frisch gestrichene Fassade geworfen. Dann warf sie schwere Betonmauersteine durch das Fenster neben der Haustür. Anschliessend rannte sie in die Tiefgarage.»

Dann schritt die Mutter der verwirrten Frau ein. «Sie wollte, dass ich mit meinem Auto die Ausfahrt der Tiefgarage blockiere. Das habe ich dann auch gemacht.» Doch diese Blockade hält die Frau nicht auf. Es kommt zum Crash, der auf Video festgehalten wurde.

Der Nachbar sagt, dass der Terror schon lange andauere, die Staatsanwaltschaft aber nichts dagegen unternehme. «Vor sechs Wochen hat sie mit Steinen nach mir geworfen, als ich im Auto vorbeifuhr. Die Polizei hat sie damals schon mitgenommen. Doch drei Tage später war sie wieder hier.»

Mutter von Amoklenkerin erzählt

Die Mutter der Amokfahrerin erzählt Blick derweil ihre Seite der Geschichte, sagt, dass ihr Kind unter Wahnvorstellungen leide. «Ich kann nichts machen. Meine Tochter ist volljährig. Ich kann nur versuchen, sie im Kampf gegen den Wahn zu unterstützen.»

Die Mutter erklärt, dass ihre Tochter an krassen Angststörungen leidet. «Für sie sind die Bedrohungen real. Sie glaubt, dass der Nachbar sie vergiften und töten will. Gestern versuchte sie, mit dem Auto zu fliehen. Darum geriet sie in Panik, als der Weg versperrt war.»

«Wir sind machtlos!»

«Alle im Dorf denken, dass wir nichts machen. Aber wir sind machtlos», sagt die Mutter der psychisch kranken Frau. «Wir können nur die Polizei verständigen, wenn sie durchdreht.»

Sie habe versucht, die Nachbarn zu sensibilisieren. «Aber es nützt nichts, sie nehmen keine Rücksicht auf meine Tochter.»

Ein Problem sei, dass die Tochter teilweise gut funktioniere. «Sie arbeitet und verdient Geld, sie macht Sport. Wenn sie keine Angst hat, ist sie eine ganz normale Person.»

Dennoch war die Amokfahrerin vergangenen Herbst in der Psychiatrie. Diese habe ihr aber nicht geholfen, sagt die Mutter, und fügt an: «Sie musste wegen der Arbeit einen Termin absagen. Danach hat sie einfach keinen mehr gekriegt. Sie ist psychisch krank, und die Institutionen helfen ihr nicht. Sie ist seit Monaten ohne Behandlung.»

Die Mutter hofft, dass ihre Tochter nun die Hilfe bekommt, die sie braucht. Denn der viral gegangene Crash hatte einen Polizeieinsatz zur Folge.