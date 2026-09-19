Er hatte den Führerausweis erst einige Stunden. Und schon baute er in Othmarsingen AG einen Unfall mit schweren Folgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16-Jährige bei Unfall in Othmarsingen AG lebensgefährlich verletzt

18-jähriger Neulenker besass Führerausweis weniger als 24 Stunden

Lenzburgerstrasse während Stunden gesperrt, erheblicher Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in Othmarsingen AG ist am Freitagabend eine 16-jährige Beifahrerin schwerst verletzt worden. Am Steuer des britischen Sportwagens der Marke Caterham sass ein 18-jähriger Neulenker, der seinen Führerausweis seit weniger als 24 Stunden besass.

Der junge Lenker war zusammen mit der Jugendlichen gegen 21.30 Uhr von Lenzburg kommend in Richtung Othmarsingen unterwegs gewesen. Eingangs der Gemeinde geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, durchbrach einen massiven Gartenzaun und überschlug sich. Der Sportwagen kam schliesslich auf dem Dach zum Stillstand. Beide Insassen erlitten Verletzungen; die 16-jährige Beifahrerin musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ist es ein Raserunfall?

Die Kantonspolizei Aargau hat laut brknews.ch Ermittlungen zur Ursache eingeleitet. Dabei untersuchen die Behörden unter anderem, ob dem Unfall ein Raserdelikt zugrunde liegt. Wegen des geringen Gewichts können die Fahrzeuge dieser Marke sehr schnell beschleunigen.

Am Fahrzeug sowie an den getroffenen Anlagen entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Kantonspolizei und dem Rettungsdienst standen die Feuerwehren Maiengrün und Mellingen für die Sicherung der Unfallstelle und die Aufrechterhaltung einer Umleitung im Einsatz. Die Lenzburgerstrasse blieb im Bereich des Unfallorts während mehrerer Stunden voll gesperrt.