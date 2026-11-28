In Zofingen AG ist ein 18-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Samstag von der Strasse abgekommen. Laut Polizei wich er einem Tier aus. Das Auto landete im Wald, der Lenker blieb unverletzt.

Darum gehts Ein 18-jähriger Autofahrer kam am Samstag kurz nach 3 Uhr in Zofingen AG von der Strasse ab

Laut Polizei wich der Lenker einem Tier aus, überquerte die Gegenfahrbahn und landete im Wald

Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden und er wurde bei der Justiz angezeigt

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Am Samstag, 28. November 2026, kurz nach 03.00 Uhr, erhielt die Notrufzentrale die Meldung zu einem Selbstunfall im Gebiet Zofingen AG. Ein 18-jähriger Autofahrer war auf der Bottenwilerstrasse von Bottenwil in Richtung Zofingen unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der junge Lenker gab laut Polizei an, einem Tier ausgewichen zu sein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und kam schliesslich im angrenzenden Wald zum Stillstand.

Der 18-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Automobilist wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.