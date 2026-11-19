Eine Passantin entdeckte am Mittwochnachmittag in Zofingen AG eine 79-jährige Frau regungslos am Boden. Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Spital. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts Eine Passantin fand am Mittwochnachmittag in Zofingen AG eine 79-Jährige bewusstlos am Boden

Der Rettungswagen brachte die Frau ins Spital, zu ihrem Zustand macht die Polizei keine Angaben

Die Polizei untersucht den Sturz und sucht Zeugen, die sich unter 062 745 26 26 melden sollen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag ist auf der Rotfarbstrasse in Zofingen AG eine 79-jährige Fussgängerin bewusstlos aufgefunden worden. Kurz vor 15.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Eine Passantin hatte die Frau regungslos am Boden entdeckt und den Notruf gewählt. Ein Rettungswagen brachte die 79-Jährige anschliessend in ein Spital. Zu ihrem Zustand macht die Polizei keine weiteren Angaben.

Patrouillen der Kantonspolizei Aargau rückten ebenfalls an die Rotfarbstrasse aus. Sie untersuchen nun, was genau passiert ist. Wie es zum Sturz kam, ist laut Polizei derzeit unklar.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen, die sich telefonisch unter 062 745 26 26 melden sollen. Gesucht werden Personen, die die Fussgängerin am Mittwochnachmittag gesehen oder den Vorfall beobachtet haben.