Bei einem Heckenbrand in Wohlen wurden am Sonntagabend ein Gartenhaus und ein parkiertes Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand. Kurz vor dem Brandausbruch wurden zwei Kinder bei der Hecke beobachtet, die anschliessend davonrannten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Wohlen AG brannte eine Hecke, Feuer beschädigte Gartenhaus und BMW

Zeugen sahen zwei Kinder, die kurz vor dem Brand wegrannten

Polizei vermutet Brandstiftung, sucht Hinweise unter 062 886 01 17

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, stand an der Oberen Farnbühlstrasse in Wohlen AG eine Hecke in Flammen. Das Feuer breitete sich aus und griff auf ein angrenzendes Gartenhaus über. Die Feuerwehr Wohlen rückte umgehend an. Sie brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte den Brand, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Verletzt wurde niemand. Die Flammen beschädigten jedoch das Gartenhaus, das Heck eines parkierten BMW sowie ein Verkehrsschild.

Polizei sucht nach Zeugen

Auskunftspersonen beobachteten kurz vor dem Brandausbruch zwei Kinder bei der Hecke. Wenig später stiegen Rauch und Flammen auf. Gemäss den Auskunftspersonen sind die beiden Kinder daraufhin davongerannt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Hecke vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Brand oder zu den beiden Kindern machen kann, wird gebeten, sich beim Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17, E-Mail: stuetzpunkt.lenzburg@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.