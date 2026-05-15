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Zerstörung in Wettingen AG
Vandalen klauen Baumaschinen und verwüsten Wohnungen

Unbekannte verwüsteten mehrere Wohnungen in einer Neubauüberbauung in Wettingen und verursachten dabei einen grossen Sachschaden. Zudem wurde in ein Baustellenmagazin eingebrochen und mehrere Maschinen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.
Publiziert: 16:43 Uhr
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Aktualisiert: 16:44 Uhr
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In einer Neubauüberbauung verwüsteten Vandalen mehrere Wohnungen.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Einbruch in Baustellenmagazin an der Bahnhofsstrasse in Wettingen AG gemeldet
  • Unbekannte klauen Baumaschinen, zerschlugen Platten und beschmierten Neubauwände
  • Kantonspolizei Aargau ermittelt und sucht Auskunftspersonen
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Freitag meldete ein Bauarbeiter, dass über den vergangenen Feiertag in ein Baustellenmagazin an der Bahnhofsstrasse in Wettingen AG eingebrochen worden sei.

Wie sich herausstellte, blieb es nicht beim Einbruch in das Baustellenmagazin, bei welchem mehrere Baumaschinen entwendet wurden. Weiter verwüstete die unbekannte Täterschaft mehrere Wohnungen der Neubauüberbauung. Dabei wurden diverse Platten zerschlagen sowie mehrere Wände mit Gips und Farbe verschmiert.

Die Kantonspolizei Aargau führte die Spurensicherung durch und leitete entsprechende Ermittlungen ein. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Baden zu melden (Telefon 056 200 11 11 / E-Mail stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch).

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