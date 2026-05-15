Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Einbruch in Baustellenmagazin an der Bahnhofsstrasse in Wettingen AG gemeldet
- Unbekannte klauen Baumaschinen, zerschlugen Platten und beschmierten Neubauwände
- Kantonspolizei Aargau ermittelt und sucht Auskunftspersonen
Janine EnderliRedaktorin News
Am Freitag meldete ein Bauarbeiter, dass über den vergangenen Feiertag in ein Baustellenmagazin an der Bahnhofsstrasse in Wettingen AG eingebrochen worden sei.
Wie sich herausstellte, blieb es nicht beim Einbruch in das Baustellenmagazin, bei welchem mehrere Baumaschinen entwendet wurden. Weiter verwüstete die unbekannte Täterschaft mehrere Wohnungen der Neubauüberbauung. Dabei wurden diverse Platten zerschlagen sowie mehrere Wände mit Gips und Farbe verschmiert.
Die Kantonspolizei Aargau führte die Spurensicherung durch und leitete entsprechende Ermittlungen ein. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Baden zu melden (Telefon 056 200 11 11 / E-Mail stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch).