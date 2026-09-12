In Bad Zurzach wurde ein Mädchen am Samstag von einem Hund attackiert und verletzt. Die Polizei sucht den Besitzer des schwarz-braunen Hundes mit weissem Hals und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kind (10) in Bad Zurzach AG von Hund gebissen, Polizei sucht Besitzer

Hund ohne befestigte Leine, biss Mädchen in Arm und Bauch

Hund: 80 bis 90 cm gross, schwarz-braun, weisser Hals und Brust

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend vor einer Woche war eine Mutter gegen 17.30 Uhr mit ihrer Tochter (10) zu Fuss im Bereich der Migros in Bad Zurzach AG unterwegs. Bei einer schwarzen Sitzbank befand sich ein Hund auf dem Boden. Er hatte zwar eine Leine, diese war jedoch nirgends befestigt.

Als das Mädchen am Hund vorbei ging, schnappte dieser zu und biss es in den Arm und in den Bauch. Nach einer ersten Wundversorgung ging die Mutter mit der Tochter in ein Spital, um die Bisswunden untersuchen zu lassen.

Wer ist die Besitzerin oder der Besitzer des Hundes? Das ist laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau bis heute nicht bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher um Mithilfe. Der Hund hat eine Kopfhöhe von 80 bis 90 Zentimetern, schwarz-braunes Fell, dazu einen weissen Hals- und Brustbereich. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Hundebesitzerin oder zum Hundebesitzer machen kann, wird gebeten, sich beim Stützpunkt Baden der Kantonspolizei Aargau zu melden.