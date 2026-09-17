In Herznach im Aargau brennt es am Donnerstagnachmittag. Zwei schwarze Rauchsäulen steigen in den Himmel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Herznach AG am Donnerstag, dunkle Rauchsäulen sichtbar

Behörden warnen Bevölkerung via AlertSwiss vor starker Rauchentwicklung

Hauptstrasse betroffen, Türen schliessen und Lüftungen abschalten empfohlen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag ist in Herznach im Kanton Aargau ein Brand ausgebrochen. Zwei dunkle schwarze Rauchsäulen waren auf dem Foto eines Leserreporters zu sehen.

Die Bevölkerung wurde in der AlertSwiss-App vor starker Rauchentwicklung an der Hauptstrasse gewarnt. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Das vom Brand betroffene Gebiet sollte gemieden werden. Zudem sollten die Anweisungen von Notfalldiensten und Behörden befolgt werden.

Mediensprecher Dominic Zimmerli von der Kantonspolizei Aargau bestätigte auf Anfrage einen Brand in einer Tiefgarage an der Hauptstrasse. Eine entsprechende Meldung war um 14.12 Uhr eingegangen. Alle Personen seien aus dem über der Tiefgarage befindlichen Mehrfamilienhaus evakuiert und der Brand gelöscht worden. Die Brandursache und was genau brannte, ist noch unklar. «Bisher ging keine Meldung zu Verletzten ein», ergänzte Zimmerli.

+++ Update folgt. +++