VW-Lenkerin (22) verliert Kontrolle – fünf Verletzte

Bei einer Kollision mit drei Autos in Dottikon AG sind am Freitagabend fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Kantonspolizei geriet eine 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn – im Vordergrund steht ein medizinisches Problem.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagabend ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Kollision zwischen drei Personenwagen ein, wobei sich ein Auto überschlagen habe. Polizei und Rettungsdienst rückten sofort nach Dottikon AG aus und trafen vor Ort auf drei erheblich beschädigte Fahrzeuge.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Othmarsingerstrasse von Dottikon herkommend und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem korrekt fahrenden Skoda, welcher sich folglich überschlug und auf den Rädern zum Stillstand kam. Weiter kollidierte die 22-Jährige mit einem entgegenkommenden BMW, wonach sich der VW Tiguan überschlug und im angrenzenden Wiesland auf dem Dach liegen blieb.

Medizinisches Problem im Vordergrund

Der Rettungsdienst verbrachte die 22-jährige Lenkerin des VWs, den 50-jährigen Lenker des BMWs sowie die 43-jährige Skoda-Lenkerin und deren zwei mitfahrende Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Verkehrsregelung während der Tatbestandsaufnahme und den Bergungs- sowie Räumungsarbeiten wurde die Feuerwehr aufgeboten. Die Othmarsingertrasse zwischen Dottikon und Othmarsingen blieb für rund drei Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei Aargau nahm der 22-jährigen Automobilistin den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorläufig ab und leitete Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache ein. Nach ersten Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.