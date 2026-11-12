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Schwester des Verstorbenen
«Verstehe nicht, wie das passieren konnte»

In Leibstadt im Kanton Aargau ist ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Publiziert: vor 56 Minuten
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