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Aargau
«Verstehe nicht, wie das passieren konnte»
Schwester des Verstorbenen
«Verstehe nicht, wie das passieren konnte»
In Leibstadt im Kanton Aargau ist ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Publiziert: vor 56 Minuten
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