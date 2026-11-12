Eine 22-jährige Autofahrerin verlor am Mittwochnachmittag auf der in Unterkulm die Kontrolle über ihren Ford Mustang. Der Wagen kam von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag kam es in Unterkulm AG zu einem Selbstunfall mit einem Ford Mustang GT. Eine 22-jährige Autofahrerin war in Richtung Schöftland AG unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

In einer Kurve verlor die 22-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und fuhr rund 25 Meter einen Abhang hinunter. Auf dem angrenzenden Wiesland prallte das Auto gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand.

Die 22-Jährige konnte den beschädigten Wagen selbständig verlassen. Sie blieb unverletzt. Am Ford entstand Sachschaden.