Am Sonntagnachmittag passierte einer Autofahrerin auf dem Parkplatz der Raststätte Würenlos ein Malheur. Sie fuhr in die Fassade eines Fast-Food-Restaurants. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die etwas andere Art von Drive-In: Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr beabsichtigte eine VW-Fahrerin (42) auf dem Rastplatz Würenlos ihr Fahrzeug zu parken. Dabei kollidierte sie frontal mit der Fassade eines Fast-Food-Restaurants.

Durch den Aufprall wurde die Fassade des Burger King-Gebäudes stark beschädigt. Auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Gäste im Restaurant konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine der Gäste wurde am Fuss leicht verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Die Autofahrerin dürfte beim Manövrieren das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben, woraufhin sie ruckartig in die Fassade fuhr. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.