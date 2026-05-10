Ein betrunkener Autofahrer flüchtete am Sonntag in Fahrwangen vor der Polizei und krachte in eine Hauswand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Fahrwangen flieht ein 39-Jähriger vor Polizeikontrolle und verunfallt

Auto prallt gegen Hauswand, erheblicher Sachschaden, niemand verletzt

Lenker war alkoholisiert, ohne Führerausweis unterwegs

Johannes Hillig Redaktor News

In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 00.45 Uhr, wollte eine Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg auf der Sarmenstorferstrasse in Fahrwangen einen Subaru Legacy kontrollieren.

Der Lenker beschleunigte jedoch stark und flüchtete in Richtung Bettwil. Wenig später verunfallte der Wagen. Er durchbrach einen Zaun und eine Sichtschutzwand, kollidierte mit einem Lieferwagen und prallte gegen eine Hauswand. Dort kam er zum Stillstand.

Der 39-jährige Automobilist und ein mitgeführter Hund blieben unverletzt. Am Fahrzeug, am Lieferwagen, am Zaun und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Abklärungen ergaben, dass der Lenker alkoholisiert und ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Die Polizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft.