Ein 30-Jähriger ohne Führerausweis hat am Donnerstag auf der A3 bei Scherz einen Totalschaden verursacht. Sein Audi RS7 krachte nach einem missglückten Überholmanöver in die Leitplanke. Verdacht auf Drogeneinfluss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 30-jähriger verursacht Selbstunfall auf A3 nahe Habsburgtunnel ohne Führerausweis

Audi RS7 mit Totalschaden, Verdacht auf Drogeneinfluss beim Unfallfahrer

Unfallstelle um 12.40 Uhr geräumt, erheblicher Sachschaden an Leitplanke War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Auf der A3 im Aargau hat ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag einen spektakulären Selbstunfall gebaut – ohne Führerausweis und mutmasslich unter Drogeneinfluss.

Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit einem Audi RS7 in Richtung Basel unterwegs. Beim Überholen auf Höhe Scherz geriet er plötzlich nach rechts und streifte seitlich einen Sattelschlepper-Anhänger. In der Folge verlor er die Kontrolle über den Sportwagen: Das Auto schleuderte und krachte kurz vor dem Habsburgtunnel heftig in die Leitplanke.

Offenbar unter Drogeneinfluss

Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Lenker unverletzt. Der Sachschaden ist jedoch massiv: Am neuwertigen Audi entstand Totalschaden. Auch der Anhänger des Lastwagens sowie die Leitplanke wurden beschädigt.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, war der Unfallfahrer ohne gültigen Führerausweis unterwegs – dieser war ihm bereits entzogen worden. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der Unfall sorgte auf der A3 in Fahrtrichtung Basel für Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle konnte kurz nach 12.40 Uhr geräumt werden.