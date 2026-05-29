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Übelkeit bei Polizisten
Leblose Person mit Chemikalien in Strengelbach AG entdeckt

In Strengelbach AG wurde eine leblose Person entdeckt. Bei dem Toten wurden laut der «Aargauer Zeitung» diverse Chemikalien gefunden. Einige Beamte zeigten während des Einsatzes plötzlich Vergiftungssymptome.
Publiziert: 10:45 Uhr
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Foto: Keystone/Ennio Leanza

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Strengelbach AG wurde eine tote Person mit Chemikalien gefunden
  • Polizisten zeigten Vergiftungssymptome: Atembeschwerden und Übelkeit während Einsatz
  • Ermittlungen laufen, genaue Ursache für den Vorfall noch unklar
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Mattia JutzelerRedaktor News

Mysteriöser Fall in Strengelbach AG. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, wurde in dem Dorf eine leblose Person entdeckt. Bei dem Toten wurden diverse Chemikalien gefunden, wie die Kantonspolizei gegenüber Blick bestätigt.

Einige Beamte hätten während des Einsatzes plötzlich Symptome einer Vergiftung gezeigt. Sie litten an Atembeschwerden und Übelkeit. Der Vorfall werde nun untersucht.

Auf Anfrage von Blick bestätigt ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau, dass es sich um einen mutmasslichen Suizid handelt. Aufgrund der Giftstoffe vor Ort wurden mehrere Spezialisten zur Dekontamination aufgeboten. Auf Videoaufnahmen des Senders Tele M1 ist zu sehen, dass gewisse Personen am Tatort nasse Haare haben. Die «Aargauer Zeitung» vermutet, dass diese Personen bereits dekontaminiert wurden. Der Einsatz läuft aktuell noch. Das Quartier bleibt grossräumig abgesperrt.

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Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da:

Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben

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