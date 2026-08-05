Bei einem Freibad am Hallwilersee provozierte ein Unbekannter eine Auseinandersetzung mit einer Schwimmerin. Dabei griff er sie tätlich an und verletzte sie. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagvormittag hatte eine 62-jährige Frau auf dem Sonnendeck des Badehauses im Männerbad bei Seengen AG am Hallwilersee ihr Badetuch ausgelegt und war schwimmen gegangen. Wie sie der Kantonspolizei Aargau schilderte ereignete sich der Vorfall zwischen 10.45 und 11.15 Uhr. Als sie vom Baden zurückgekehrt war, habe sich bei ihrer Rückkehr unmittelbar neben ihr ein weiteres Badetuch befunden. Darauf habe sich ein junger Mann befunden, den sie gebeten habe, sich angesichts des weitgehend leeren Sonnendecks doch einen anderen Platz zu suchen.

Daraus entbrannte offenbar ein Streit, worauf der Unbekannte mit den Füssen gegen den Kopf und Körper der Frau kickte. Die 62-Jährige schrie um Hilfe, worauf weitere anwesende Badegäste herbeieilten. Der Angreifer, dessen Motive für seine Brutalität völlig unklar sind, machte sich in der Folge aus dem Staub.

Polizei sucht nach Augenzeugen

Die Betroffene erlitt Schürfungen und Prellungen und liess sich ärztlich untersuchen. Gleichentags erstattete sie bei der Kantonspolizei Anzeige.

Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Es handelt sich um einen etwa 20-jährigen, 180 cm grossen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. Er sprach Aargauer Dialekt und trug eine blau-weiss gestreifte Badehose. Die Kantonspolizei in Lenzburg (stuetzpunkt.lenzburg@kapo.ag.ch) bittet die anwesenden Helferinnen, sich zu melden. Auch sucht sie Augenzeugen, die den Täter sahen oder Angaben zu seiner Identität machen können.