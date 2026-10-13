Töff-Lernfahrer (18) streift Auto und crasht in Buswartehäuschen

Ein Töfffahrer streifte am Montagabend zunächst ein Auto und kollidierte schlussendlich mit einem Buswartehäuschen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht. Ihm wurde der Lernfahrausweis abgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend fuhr eine Autofahrerin in Baden AG auf der Mellingerstrasse in Richtung Stadtzentrum. Hinter ihr fuhr ein 18-jähriger Töfffahrer. Als die Autofahrerin im Bereich einer Bushaltestelle anhielt, streifte der Motorradfahrer zunächst das Heck ihres Autos und kollidierte schlussendlich mit einem Buswartehäuschen.

Durch die Kollision stürzte der 18-Jährige mit seinem Töff zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht und wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Lernfahrausweis abgenommen

Am Auto entstand leichter Sachschaden. Der Töff wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden. Zudem wurde auch das Buswartehäuschen in Mitleidenschaft gezogen.

Aus welchem Grund der Töfffahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, muss nun abgeklärt werden. Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Dem 18-Jährigen wurde der Lernfahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.