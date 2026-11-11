Am Mittwochabend kam es in der Aargauer Gemeinde Kölliken zu einem Stromausfall. Grund dafür war eine Störung im vorgelagerten Netz im Raum Bottenwil. Nach gut drei Stunden konnte die Stromversorgung wieder komplett hergestellt werden

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Aargauer Gemeinde Kölliken sassen die Einwohner am Mittwochabend zeitweise im Dunkeln. Wie der Kanton über Alertswiss und der Energieversorger EWK mitteilte, kam es gegen 16.30 Uhr zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Grund dafür war eine Störung im vorgelagerten Netz im Raum Bottenwil AG, heisst es auf der Webseite der EWK.

Gegen 20 Uhr folgte schliesslich die Entwarnung. Die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet konnte wieder vollständig hergestellt werden.