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Aargau
Stein AG: Anwohner meldet Leiche im Rhein – Ermittler vor Ort
Am Rhein-Ufer
Ermittler auf Spurensuche nach Leichenfund
In der Aargauer Gemeinde in Stein machte ein Passant am Sonntagmorgen eine schreckliche Entdeckung. Die Leiche eines toten Mannes soll im Fluss getrieben haben.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Jessie Kilian
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Karin Frautschi
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