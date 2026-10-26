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Am Rhein-Ufer
Ermittler auf Spurensuche nach Leichenfund

In der Aargauer Gemeinde in Stein machte ein Passant am Sonntagmorgen eine schreckliche Entdeckung. Die Leiche eines toten Mannes soll im Fluss getrieben haben.
Publiziert: vor 7 Minuten
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