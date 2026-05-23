Ein Autofahrer gab an, einem Tier ausgewichen zu sein und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in den Grünstreifen und landete schliesslich im Rhein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto stürzt in Rümikon AG in den Rhein, Fahrer verletzt

50-Jähriger wich Tier aus, überschlug sich, rettete sich aber selbst

Totalschaden am Auto, Hauptstrasse gesperrt, Feuerwehr wegen Flüssigkeiten

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagmorgen erhielt die Aargauer Notrufzentrale einen automatischen Alarm eines iPhones, wonach sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. Gleichzeitig meldete eine Drittperson dem Sanitätsnotruf, dass ein Auto in den Rhein gefallen und eine Person verletzt worden sei.

Wie sich vor Ort herausstellte, fuhr der 50-jährige Autofahrer von Rümikon AG herkommend auf der Hauptstrasse in allgemeine Richtung Zürich. Ausgangs Rümikon verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in den Grünstreifen und rutschte schliesslich in den Rhein. Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Auto geschrottet

Der Mann konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Dieser gab an, einem Tier ausgewichen zu sein.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Bergung musste die Hauptstrasse gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten wurde zudem die Feuerwehr aufgeboten.

Der Lenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.