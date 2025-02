Ein schlimmer Verkehrsunfall in Endingen AG. Mit tödlichen Folgen. Ein Lenker wird in seinem Auto eingeklemmt. Er stirbt noch auf der Unfallstelle. Jetzt zeigen Blick-Recherchen, dass es sich beim Verunglückten um den slowakischen Monteur Robert T. handelt.

1/5 Robert T. (†34) starb bei einem schlimmen Unfall in Endingen AG. Foto: zVg

Ralph Donghi Reporter News

Es ist Freitag, gegen halb sechs Uhr morgens im Aargau. Plötzlich kommt es auf der Surbtalstrasse zwischen Lengnau und Endingen zu einem schlimmen Unfall. Ausserorts kollidieren ein Porsche und ein Skoda frontal.

Der Skoda-Fahrer wird in seinem Auto eingeklemmt. Er schafft es nicht – der Mann stirbt noch auf der Unfallstelle. Die Porsche-Lenkerin (34) wird schwer verletzt ins Spital gebracht. Die beiden Autos erleiden Totalschaden.

«Er war ein lieber Kerl»

Jetzt zeigen Blick-Recherchen: Beim Verstorbenen handelt es sich um den slowakischen Monteur Robert T.* (†34). Blick sprach am Sonntag mit seinem Chef (36). Dieser sagt: «Er war rund fünf Jahre bei uns tätig und war einer unseren wichtigsten Arbeiter in unserem Kleinbetrieb.» Der Chef ist traurig: «Er war ein lieber Kerl und hinterlässt in der Slowakei eine Frau und eine kleine Tochter.»

Besonders tragisch: Nächste Woche hätte Robert T. Ferien gehabt und wäre in seine Heimat gereist, berichtet der Vorgesetzte. Dort hätte T. seine Liebsten besuchen können. Doch diese können ihn nun nicht in die Arme schliessen. Sondern werden ihren Ehemann und Papi zu Grabe tragen müssen.

Auch die Arbeitskollegen von Robert T., die Blick trifft, sind tieftraurig. «Er fehlt uns jetzt schon», sagt einer. «Hier in der Schweiz hatte er nur uns und seine Chefs. Angehörige hatte er hier nicht.»

Robert T. war auf dem Weg zur Arbeit

Am Tag des Unfalls, dem Freitag, sei Robert T. auf dem Weg zur Arbeit gewesen, erzählt sein Chef weiter. «Er war mit seinem Privatauto unterwegs.» Dann kommt es zum Unfall. Der den Familienvater abrupt aus dem Leben reisst.

Und der Chef von Robert T. sagt: «Ich wünsche der Familie viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.» An der Unfallstelle erinnert am Sonntag einzig eine Kerze an die Tragödie von Freitagmorgen. Wie es zum Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

* Name geändert