Bei einem Verkehrsunfall in Locarno verstarb am Samstagmorgen ein 87-jähriger Velofahrer aus der Schweiz.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen starb ein Velofahrer in Locarno. Foto: KEYSTONE/CARLO REGUZZI

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Kantonspolizei teilt mit, dass sich heute kurz vor 11 Uhr in Losone TI ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet hat. Ein 87-jähriger Velofahrer, ein Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gegend von Locarno, fuhr auf der Contrada San Giorgio in Richtung Via Case Conti.

Aus Gründen, die erst durch die polizeilichen Ermittlungen geklärt werden müssen, stürzte der Radfahrer zu Boden. Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei und unterstützend die Stadtpolizei Losone sowie Rettungskräfte von SALVA und Rega im Einsatz, die trotz Wiederbelebungsversuchen nur noch den Tod des 87-Jährigen feststellen konnten.

Um Rettungsmassnahmen und notwendige Untersuchungen zu ermöglichen, wurde der Unfallstrassenbereich vorübergehend für den Verkehr gesperrt.