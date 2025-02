Am Dienstag verlor ein Rollerfahrer (†19) in Grandcour VD die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine geparkte landwirtschaftliche Maschine. Trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Fahrer.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein, Spezialisten untersuchen Unfallursache

Am Dienstag kurz nach 22 Uhr fuhr ein Rollerfahrer in Begleitung eines Beifahrers auf dem Chemin des Artisans in Richtung Chemin des Vergers in der Gemeinde Grandcour. Als er die Ausfahrt zum Chemin des Vergers erreicht hatte, fuhr er aus einem Grund, der im Laufe der Ermittlungen geklärt werden muss, geradeaus weiter. Anschliessend prallte er gegen einen dort geparkten landwirtschaftlichen Anhänger.

Trotz raschem Eingreifen der Rettungskräfte verstarb der Fahrer, ein 19-jähriger Schweizer, noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer, ein 20-jähriger portugiesischer Staatsbürger, wurde leicht verletzt. Beide sind in der Region ansässig.

Die Staatsanwaltschaft wurde benachrichtigt und der diensthabende Staatsanwalt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Unfalls zu klären. Die Ermittlungen werden von Spezialisten der Verkehrseinheit der Gendarmerie durchgeführt. Für den Einsatz war die Strasse bis 3 Uhr morgens für den Verkehr gesperrt.